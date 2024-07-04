Белоусов приказал лишить мобилизованных выплаты при самовольном оставлении службы

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов приказал лишить мобилизованных ежемесячной социальной выплаты при самовольном оставлении воинской части или места военной службы. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Из документа следует, что пункт 2 о ежемесячной соцвыплате, дополняется абзацем, в котором говорится, что выплата не положена мобилизованным, самовольно оставившим воинскую часть или место службы.

Соцвыплата, установленная Владимиром Путиным, составляет 158 тысяч рублей и выплачивается ежемесячно. Она составляет большую часть начисляемых мобилизованным минимальных выплат в 195 тысяч рублей и не облагается подоходным налогом.

Ранее правительство России продлило на 2024 год назначение беззаявительной ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) ветеранам боевых действий, участвующих в спецоперации. При этом гражданин может подтвердить свой статус с помощью удостоверения, полученного в Фонде пенсионного и социального страхования РФ от органов исполнительной или государственной власти, осуществляющих выдачу этого документа.

До этого кабмин освободил семьи мобилизованных от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за отсутствующих родственников. Теперь им не нужно будет оплачивать услуги за водоснабжение и газоснабжение за отсутствующих членов семьи, если в квартире нет индивидуальных приборов учета.