В ГД внесен проект о 20 годах лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных

Законопроект о лишении свободы на срок от 10 до до 20 лет за дезертирство для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы внесен в ГД, говорится в думской электронной базе.

Согласно документу, предлагается изменить содержание статьи 338 УК РФ "Дезертирство". Кроме того, освобожденных от наказания по УК РФ в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать сроком до 8 лет за самовольное оставление части до месяца.

За самовольное оставление части или места службы, а равно за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца предусматривается наказание на срок от 7 до 12 лет.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который распространяет уголовную ответственность за преступления против военной службы на добровольцев. Речь идет о неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или принуждении его к нарушению обязанностей, а также о дезертирстве, уничтожении или повреждении имущества Минобороны и добровольной сдаче в плен.

