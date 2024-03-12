Тарасова заявила, что допинг Валиевой мог дать только тренер

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Допинг мог попасть в кровь российской фигуристки Камилы Валиевой мог попасть только с подачи тренера, заявила заслуженный тренер России и СССР Татьяна Тарасова.

Она подчеркнула, что только тренер мог дать таблетку спортсмену.

"По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?" – заявила она в программе "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия 1".

В январе 2023 года CAS дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В ее пробе от 25 декабря 2021 года зафиксировали наличие запрещенного препарата "Триметазидина".

Международный союз конькобежцев (ISU), пересчитав баллы командного турнира на Олимпиаде в Пекине в 2022 году, присудил российским фигуристам третье место. Первое место теперь занимает команда США, а второе – Япония. Канада заняла четвертое место.

Министерство спорта РФ исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.



Камилу Валиеву исключили из состава сборной России