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05 ноября, 09:18

Общество

В столице стартовал прием заявлений на площадки проекта "Новые адреса счастья" на 2027 год

Фото: svadba.mos.ru

Столичные загсы открыли прием заявлений на выездные площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" на 2027 год. Для молодоженов доступны более 10 тысяч слотов на 17 локациях, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"При составлении графика мы постарались учесть пожелания будущих молодоженов по каждой локации", – отметила вице-мэр.

По словам Раковой, большинство церемоний бракосочетания пройдет в те даты, которые пары указали сами. С 2019 года площадки проекта для регистрации брака выбрали почти 90 тысяч пар. С января по октябрь здесь зарегистрировали брак более 14 тысяч влюбленных – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми востребованными площадками стали особняк Спиридонова, усадьба Муравьевых-Апостолов, библиотека-читальня имени Пушкина, гостиница "Националь" и усадьба Воронцово. Чаще всего желаемой датой пользователи указывали 7, 8, 17 и 27 июля, а также 7 августа.

Для подачи заявления доступны также парк-отель "Даниловский", стадион "Спартак", усадьба Васильчиковых (Музей военной формы), ресторан "Турандот", территория храма Матроны Московской, усадьба Зубовых и другие локации. Подать заявление можно онлайн или лично во дворцах бракосочетания.

Ранее сообщалось, что свыше 5 тысяч пар поженились в Митинском дворце бракосочетания за первый год работы. Дворец бракосочетания открыл Сергей Собянин в октябре 2025 года. Сейчас он входит в число наиболее популярных свадебных площадок города. В августе здесь зарегистрировали больше всего браков – 1 222 пары.

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