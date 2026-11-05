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05 ноября, 09:49

Спорт

Умер австралийский чемпион "Формулы-1" Алан Джонс

Фото: Getty Images/Michael King

Чемпион мира "Формулы-1" 1980 года Алан Джонс умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации автоспорта Австралии.

Причиной смерти назвали непродолжительную болезнь, не уточнив ее характер.

Джонс родился 2 ноября 1946 года в Мельбурне. Он выступал в чемпионатах "Формулы-1" с 1975 по 1981 год, а также в 1983 и 1985–1986 годах. Спортсмен сменил несколько команд, включая Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows и Lola. Свою первую победу в Гран-при одержал в 1977 году в Австрии за рулем Shadow.

Главных успехов Джонс добился с командой Williams, принеся ей первый в истории чемпионский титул в личном зачете в 1980 году. На данный момент он остается последним австралийским чемпионом "Формулы-1". Всего за карьеру он одержал 12 побед в Гран-при и завоевал 24 подиума.

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