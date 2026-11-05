Reuters: 5 направлений внешней политики США могут измениться после выборов

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Сразу 5 направлений внешней политики США могут претерпеть изменения после победы Демократической партии на промежуточных выборах в конгресс, сообщает Reuters.

Уточняется, что демократы после получения контроля над сенатом и палатой представителей намерены урезать полномочия администрации президента Дональда Трампа в вопросах войны и расходов.

Одним из возможных изменений журналисты называют ограничение войны с Ираном. Чтобы заставить Трампа получить разрешение конгресса на продолжение боевых действий, демократы могут сократить оборонные расходы или заблокировать назначения.

Кроме того, ожидается рост поддержки Украины: демократы способны инициировать голосование по новому пакету помощи Киеву. Демократы могут также ограничить или прекратить военную помощь Израилю и задействовать бюджетные рычаги.

Еще одно направление – усиление контроля за политикой в Латинской Америке, включая действия США в Венесуэле и санкции против Кубы.

Ранее в США прошли промежуточные выборы в Конгресс, на которых, в частности, кандидат от демократов победил на выборах в сенат США от Техаса, где эта партия не выигрывала место с 1988 года. Также демократам удалось добиться переизбрания в сенат США от штатов Колорадо и Нью-Мексико.

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США связано в основном с войной с Ираном и подорожанием топлива, объяснил позднее Трамп. При этом возможное препятствие конгресса инициативам американского президента после промежуточных выборов является исключительно внутренним делом США, отмечали в Кремле.

