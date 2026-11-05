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05 ноября, 09:36

Город

В Мнёвниковской пойме завершили монтаж арок двух велопешеходных мостов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На двух велопешеходных мостах в Мнёвниковской пойме полностью установили арочные конструкции, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Оба сооружения выполнят в комбинированном формате: с арками и вантовой системой. Арка будет не только частью внешнего облика мостов, но и главным несущим элементом, выполняющим функцию пилона. Нагрузка на нее распределяется посредством вант.

Объекты строят в западной и восточной частях Мнёвниковской поймы. Их совокупная готовность превысила 60%. По словам Ефимова, развитие транспортной инфраструктуры необходимо для обслуживания как уже существующей, так и будущей застройки территории. Работы ведутся в рамках масштабного дорожного строительства в районе Хорошёво-Мнёвники.

В строительстве задействованы предприятия из нескольких регионов страны. Тульский "Мехстроймост" обеспечивает оба объекта опорными частями и деформационными швами. Металлические элементы для сооружений изготовили на разных заводах: конструкции пролета и арку моста между поймой и парком "Фили" выпустил "Воронежстальмост", а детали для перехода в створе Островной улицы – предприятие "Курганстальмост".

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса в Мнёвниковской пойме, для которого разработали технологию производства особо прочных стальных листов. Конструкцию с 88-метровым пилоном и уникальной вантовой системой изготовили с применением специальных металлических элементов.

Монтаж паруса, пролетов и пилона завершили, сейчас специалисты устанавливают ванты, а основные этапы работ планируют закончить в 2026 году.

В Мнёвниковской пойме возводят футуристичный мост-парус

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