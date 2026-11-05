Глава "Сильной Армении" Самвел Карапетян арестован

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Антикоррупционный суд Еревана заключил под стражу на один месяц бизнесмена Самвела Карапетяна, который возглавляет партию "Сильная Армения". Об этом сообщил армянский новостной портал 24news.

Карапетян проходит по делу о злоупотреблении служебным положением в частном секторе. По версии следствия, это повлекло особо крупный ущерб для компании "Электрические сети Армении".

4 ноября сотрудники Следственного комитета Армении провели обыски у Карапетяна и у руководителя парламентской фракции "Сильной Армении" Нарека Карапетяна. В партии рассказали, что проверки затронули и другие адреса, связанные с Карапетянами.

В СК Армении отметили, что обыски шли одновременно по 65 адресам. Расследование ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды СК Армении. В рамках дела задержали 36 человек, в их числе оказался Карапетян. За арест 9 задержанных следователь направил в суд ходатайство.

