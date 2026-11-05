Оппозиция Армении заявила о консолидации сил

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12 армянских оппозиционных политических сил объявили о формировании общенациональной консолидации. Заявление было принято по итогам встречи, организованной партией "Сильная Армения". Текст документа зачитал руководитель фракции Нарек Карапетян.

В заявлении отмечается, что подписавшиеся стороны осознают серьезность вызовов, стоящих перед армянским народом и государственностью, и, несмотря на разногласия по ряду вопросов, готовы объединить усилия.

Приоритетными целями политических сил названы мир без односторонних уступок и территориальных потерь, защита национальной идентичности и Армянской апостольской церкви, а также восстановление демократических свобод и прав в республике.

"Нижеподписавшиеся политические силы соглашаются объединить свои усилия с целью формирования атмосферы общественного единства вокруг приоритетных национальных задач и противостояния вызовам, стоящим перед нашей страной. Призываем все политические силы, общественных и государственных деятелей стать частью этой национальной консолидации", – приводит РИА Новости фрагмент заявления.

Кроме того, Карапетян сообщил, что дело в отношении лидера партии Самвела Карапетяна до сих пор не завизировано ни за одним судьей. Он поблагодарил сторонников, собравшихся у Антикоррупционного суда в Ереване, и предложил им разойтись по домам.

"Благодарю каждого, кто в эту погоду на протяжении многих часов находился здесь у суда. Наша просьба к вам разойтись по домам, поскольку до сих пор дело не завизировано ни за одним судьей", – сказал он.

4 ноября следователи Армении пришли с обысками в квартиры Самвела и Нарека Карапетянов. Сообщалось, что следственные действия идут в рамках уголовного производства, которое ведет Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета.

В "Сильной Армении" назвали прошедшие обыски паникой премьер-министра страны Никола Пашиняна. По словам вице-спикера армянского парламента Арама Вардеваняна, такие действия были ожидаемы, а юриспруденции в них нет.

Позже СК заявил о задержании Самвела Карапетяна и еще 35 человек в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением в частном секторе и причинении особо крупного ущерба компании "Электрические сети Армении".

По версии следствия, члены преступной группы, которую организовал и возглавил Карапетян, злоупотребили полномочиями по управлению текущей деятельностью компании ради хищения имущества.