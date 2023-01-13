В ДНР заявили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Город Артемовск в ДНР взят российскими военными в оперативное окружение. Об этом заявил советник врио главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города", – заявил он.

Кимаковский подчеркнул, что российская артиллерия ведет плотный огонь вокруг населенного пункта.

Ранее в ДНР заявили о наращивании российских сил для освобождения Артемовска. Эта возможность появилась после взятия Соледара.

До этого об освобождении города Соледар силами ЧВК "Вагнер" заявил основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь сообщил, что в городе еще есть очаги сопротивления, сейчас продолжается зачистка данного населенного пункта.

В ЛНР заявили, что Артемовск может быть освобожден в ближайшие дни

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