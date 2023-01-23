ВСУ отступили из села Каменское в Запорожской области – Рогов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в ходе наступательных действий выбили украинских боевиков из села Каменское в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что в настоящее время данный населенный пункт является серой зоной, отступившие бригады ВСУ находятся в северных окрестностях села.

Рогов отметил, что Каменское находится на берегу реки Янчекрак. Это важный населенный пункт, взятие под контроль которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем к Запорожью. Политик также сообщил, что на запорожской линии фронта продолжаются бои, работает артиллерия.

Накануне минобороны РФ сообщило, что российские войска заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении. За сутки противник потерял около 85 военнослужащих, одну БМП, две бронемашины, пикап, три гаубицы и склад боеприпасов.

На донецком направлении, где продолжается наступление подразделений Южного военного округа и добровольцев штурмовых отрядов, ВСУ потеряли более 80 бойцов, три бронемашины, два автомобиля, гаубицу и склад боеприпасов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе Красного Лимана в ДНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!