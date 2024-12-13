Туск пошутил о трудностях Макрона в рукопожатиях с Дональдами

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У президента Франции Эммануэля Макрона возникают определенные трудности во время приветствий с Дональдами, рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, подразумевая себя и избранного президента США Дональда Трампа. Об это сообщает RT со ссылкой на соцсети политика.

В преддверии встречи 12 декабря в Варшаве Туск сымитировал борьбу на руках во время приветствия французского лидера, после чего он по-приятельски похлопал его по груди.

Ранее во время трехсторонней встречи Трампа, Макрона и президента Украины Владимира Зеленского президенты Штатов и Франции пожали друг другу руки. Крепкое рукопожатие обсудили пользователи социальной сети X, которые вспомнили, что в 2017 году при встрече Трампа и Макрона во Франции их рукопожатие продлилось почти 30 секунд.

Позже Трамп назвал рукопожатие с Макроном "просто крепким". По словам 47-го главы Штатов, Макрон понимает это.