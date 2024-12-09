Трамп назвал рукопожатие с Макроном крепким

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Избранный президент США Дональд Трамп назвал рукопожатие с президентом Франции Эммануэлем Макроном "просто крепким", передает New York Post.

По словам Трампа, Макрон понимает, что рукопожатие было обычным и крепким.

Рукопожатие произошло на трехсторонней встрече Трампа, Макрона и президента Украины Владимира Зеленского в минувшую субботу, 7 декабря. Его обсудили пользователи социальной сети X, которые вспомнили, что в 2017 году при встрече Трампа и Макрона во Франции их рукопожатие продлилось почти 30 секунд.

Один пользователь отметил, что Макрон, возможно, долго тренировался перед новой встречей с Трампом. Другой комментатор предположил, что главе Франции после такого может понадобиться массаж рук.

Трехсторонняя встреча лидеров государств прошла в Елисейском дворце Парижа. Сперва Трамп и Макрон провели двустороннюю встречу. По данным издания, после завершения этой встречи в Елисейский дворец приехал Зеленский.

Как следовало из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским. Избранный президент США перед посадкой в автомобиль пожал руку Зеленскому и обменялся с ним несколькими словами.