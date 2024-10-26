Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области

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Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии, расположенной в Липецкой области. В настоящий момент ведутся мероприятия по розыску и задержанию преступников, рассказал глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, на их поиске состредоточены все оперативные службы области. К этой работе была привлечена межведомственная группа. Розыском сбежавших занимается управление ФСИН по Липецкой области, МВД, Росгвардия и ФСБ, подчеркнул Артамонов.

Он также призвал население региона не поддаваться панике и обратил внимание, что в связи со случившимся ожидается большое количество информационных вбросов.

Ранее в Нижегородской области обезвредили осужденных, которые готовили побег из исправительной колонии № 6. У них были изъяты экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи.

