26 октября, 10:20Происшествия
Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии, расположенной в Липецкой области. В настоящий момент ведутся мероприятия по розыску и задержанию преступников, рассказал глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, на их поиске состредоточены все оперативные службы области. К этой работе была привлечена межведомственная группа. Розыском сбежавших занимается управление ФСИН по Липецкой области, МВД, Росгвардия и ФСБ, подчеркнул Артамонов.
Он также призвал население региона не поддаваться панике и обратил внимание, что в связи со случившимся ожидается большое количество информационных вбросов.
Ранее в Нижегородской области обезвредили осужденных, которые готовили побег из исправительной колонии № 6. У них были изъяты экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи.