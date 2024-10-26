УФСИН: заключенные сбежали из колонии в Липецкой области через подкоп

Фото: 123RF/sandipruel

Шесть заключенных смогли сбежать из липецкой исправительной колонии № 2 через подкоп, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Липецкой области.

По словам представителей ведомства, после обнаружения подкопа был незамедлительно проведен подсчет осужденных, в ходе которого сотрудники колонии и выявили побег.

Затем по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН. Кроме того, сотрудники ведомства выставили временные розыскные посты и оповестили о произошедшем взаимодействующие органы. Также были разосланы ориентировочные данные на сбежавших преступников.

"По горячим следам направлены резервные группы и группы преследования. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег", – подчеркнули представители ведомства.

Вместе с тем была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу. Виновные будут привлечены к ответственности, указали в УФСИН.

О побеге стало известно в субботу, 26 октября. В настоящий момент ведутся мероприятия по розыску и задержанию преступников, рассказал глава региона Игорь Артамонов. По его данным, на их поиске состредоточены все оперативные службы области. К этой работе была привлечена межведомственная группа.

