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26 октября, 15:07

Происшествия

Еще двоих сбежавших из колонии заключенных задержали в Липецкой области

Фото: телеграм-канал Mash

Еще двоих сбежавших из колонии заключенных удалось задержать в Липецкой области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Правоохранители продолжают разыскивать двоих непойманных преступников, указал он.

Двух других сбежавших задержали ранее в Тамбовской области. Всего утром 26 октября побег из колонии совершили шесть осужденных.

По факту произошедшего была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу. Вместе с тем СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии. Следователи предположили, что осужденные, отбывавшие срок в этом учреждении, сделали подкоп.

Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области

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