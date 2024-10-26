Еще двоих сбежавших из колонии заключенных задержали в Липецкой области

Фото: телеграм-канал Mash

Еще двоих сбежавших из колонии заключенных удалось задержать в Липецкой области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

Правоохранители продолжают разыскивать двоих непойманных преступников, указал он.

Двух других сбежавших задержали ранее в Тамбовской области. Всего утром 26 октября побег из колонии совершили шесть осужденных.

По факту произошедшего была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу. Вместе с тем СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии. Следователи предположили, что осужденные, отбывавшие срок в этом учреждении, сделали подкоп.