26 октября, 15:07Происшествия
Еще двоих сбежавших из колонии заключенных задержали в Липецкой области
Фото: телеграм-канал Mash
Еще двоих сбежавших из колонии заключенных удалось задержать в Липецкой области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
Правоохранители продолжают разыскивать двоих непойманных преступников, указал он.
Двух других сбежавших задержали ранее в Тамбовской области. Всего утром 26 октября побег из колонии совершили шесть осужденных.
По факту произошедшего была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу. Вместе с тем СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии. Следователи предположили, что осужденные, отбывавшие срок в этом учреждении, сделали подкоп.
Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области