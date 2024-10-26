26 октября, 12:05Происшествия
Двое сбежавших из липецкой ИК-2 задержаны в Тамбовской области
Фото: телеграм-канал Mash
Двое сбежавших заключенных из липецкой ИК-2 задержаны в Тамбовской области. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в телеграм-канале.
Он отметил, что сотрудники спецслужб продолжают поиск и задержание преступников.
Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области утром 26 октября. Для поисков также привлечена межведомственная группа.
Назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии.
Следователи предположили, что осужденные, отбывавшие срок в этом учреждении, сделали подкоп.
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