Двое сбежавших из липецкой ИК-2 задержаны в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал Mash

Двое сбежавших заключенных из липецкой ИК-2 задержаны в Тамбовской области. Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в телеграм-канале.

Он отметил, что сотрудники спецслужб продолжают поиск и задержание преступников.

Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области утром 26 октября. Для поисков также привлечена межведомственная группа.

Назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии.

Следователи предположили, что осужденные, отбывавшие срок в этом учреждении, сделали подкоп.