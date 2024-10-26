Дело о халатности заведено после побега 6 заключенных из ИК-2 в Липецке

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело по статье о халатности должностных лиц исправительного учреждения было заведено после побега шестерых заключенных из липецкой исправительной колонии № 2, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Следователи полагают, что осужденные, которые отбывали срок в этом учреждении, сделали подкоп. По данным ведомства, им удалось сделать это из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками колонии.

В ходе расследования будут установлены конкретные должностные лица, которые допустили халатность.

О побеге стало известно в субботу, 26 октября. В настоящий момент ведутся мероприятия по розыску и задержанию преступников, рассказал глава региона Игорь Артамонов. К поискам была привлечена межведомственная группа.

Позже УФСИН по Липецкой области сообщило, что после обнаружения пропажи заключенных за ними направили резервные группы и группы преследования. Также сотрудники ведомства выставили временные розыскные посты, оповестили о произошедшем взаимодействующие органы и разослали ориентировочные данные на сбежавших преступников. Вместе с тем была назначена служебная проверка, в ходе которой планируется установить обстоятельства, способствовашие побегу.

Кроме того, в Липецкую область была направлена группа центрального аппарата ФСИН. В нее включили сотрудников отдела розыска ведомства. Кроме того, во ФСИН был сформирован оперативный штаб по розыску и задержанию сбежавших.

