Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о побеге заключенных из колонии Липецка

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела, которое было возбуждено после побега заключенных из колонии №2 Липецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области утром 26 октября. Российские спецслужбы организовали поиск преступников. В результате двух осужденных задержали в Тамбовской области, еще двух – в Липецкой. Пятого злоумышленника поймали в Липецкой области.

По факту случившегося была назначена служебная проверка, а следователи возбудили дело о халатности должностных лиц исправительной колонии. По словам следователей, осужденные для побега сделали подкоп.

В ходе допроса один из задержанных рассказал, что остальные направились в Подмосковье. По словам другого, они планировали добраться до госграницы.

