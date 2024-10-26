Двое сбежавших из липецкой ИК-2 направились в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Mash

Двое из шести заключенных, сбежавших из ИК-2 в Липецкой области, направились в Подмосковье. Об этом сообщил один из задержанных в ходе допроса, видео которого опубликовано в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Со слов другого задержанного, осужденные планировали добраться до границы. Он сказал, что они "домой собрались".

Как рассказала Волк, при задержании один из беглецов оказал сопротивление и попытался скрыться, из-за чего полицейские применили табельное оружие. Осужденный получил огнестрельное ранение, он госпитализирован.

Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области утром 26 октября. Правоохранители организовали поиск преступников.

Двух осужденных удалось задержать в Тамбовской области, еще двух – в Липецкой. По факту случившегося назначена служебная проверка. Также СК России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии.

Следователи предположили, что осужденные, отбывавшие срок в этом учреждении, сделали подкоп.