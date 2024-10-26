Пятый сбежавший из ИК-2 задержан в Липецкой области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Правоохранители задержали пятого из шести осужденных, сбежавших из ИК-2 в Липецкой области. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в телеграм-канале.

Пятый сбежавший из исправительной колонии, рассказала Волк, скрывался в частном секторе села Петровское в Липецкой области. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции.

"Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются", – говорится в публикации.

Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области утром 26 октября. Российские спецслужбы организовали поиск преступников.

Двух осужденных задержали в Тамбовской области, еще двух – в Липецкой. По факту случившегося назначена служебная проверка.

Также СК России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии. По словам следователей, осужденные для побега сделали подкоп.

В ходе допроса один из задержанных рассказал, что остальные направились в Подмосковье. По словам другого, они планировали добраться до госграницы.