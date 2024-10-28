ТАСС: против шести сбежавших из липецкой ИК-2 возбуждено уголовное дело

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В отношении шести заключенных, которые сбежали из ИК-2 в Липецкой области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, против всех сбежавших осужденных заведены дела по статье "Побег из места лишения свободы".

Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 утром 26 октября. Двух удалось задержать в Тамбовской области, еще трех – в Липецкой. О задержании шестого сбежавшего информация не поступала.

По факту произошедшего назначена служебная проверка, СК возбудил дело о халатности должностных лиц исправительной колонии. По словам правоохранителей, для побега осужденные сделали подкоп. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования.