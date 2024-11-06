Задержан шестой преступник, сбежавший из исправительной колонии в Липецкой области

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В Тамбовской области задержали шестого преступника, сбежавшего из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом заявили в пресс-центре МВД РФ, передает ТАСС.

Злоумышленника удалось найти сотрудникам УИС Липецкой области во взаимодействии с сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Воронежской области. Преступник прятался в жилом массиве села Полинина Тамбовской области. При задержании сопротивление он не оказывал.

Шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области утром 26 октября. Российские спецслужбы организовали поиск преступников.

Двух осужденных задержали в Тамбовской области, еще двух – в Липецкой. Позже задержали пятого сбежавшего. Он скрывался в частном секторе села Петровского в Липецкой области.

По факту случившегося назначена служебная проверка. Также СК России возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии. По словам следователей, осужденные для побега сделали подкоп.

В ходе допроса один из задержанных рассказал, что остальные направились в Подмосковье. По словам другого, они планировали добраться до госграницы.