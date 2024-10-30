Четвертый сбежавший из исправительного центра в Забайкалье сам вернулся обратно

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Четвертый осужденный, который сбежал из исправительного центра № 1 в городе Нерчинске Забайкальского края, сам вернулся обратно, сообщает РИА Новости.

Осужденный Н. Куйдин прибыл в исправительный центр 30 октября. Сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят и направят в суд необходимые документы для изменения вида наказания.

Куйдин отбывал срок с июля 2024 года за кражу.

Четверо осужденных к принудительным работам пропали из исправительного центра № 1 в городе Нерчинске Забайкальского края 26 октября. Именно тогда их не нашли на месте работ.

Чуть позже двоих из них удалось задержать. Первого мужчину обнаружили в Гвардейском микрорайоне Читы, а второго по домашнему адресу в Амурской области.

Через два дня в Чите задержали третьего осужденного к принудительным работам А. Андреева. Физическая сила и специальные средства при его задержании не применялись.