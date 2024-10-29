В Чите задержан третий осужденный, сбежавший из исправительного центра

Фото: depositphotos/doomu

В Чите задержали третьего из четырех осужденных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинске Забайкальского края, сообщает ТАСС.

Осужденного к принудительным работам А. Андреева удалось задержать сотрудниками оперативной службы УФСИН России совместно с представителями полиции и Росгвардии в микрорайоне КСК. Физическая сила и специальные средства при его задержании не применялись.

В ближайшее время сотрудники уголовно-исполнительной системы подготовят необходимые документы и направят их в суд, чтобы изменить вид наказания беглеца.

Четверо осужденных к принудительным работам пропали из исправительного центра № 1 в городе Нерчинске Забайкальского края 26 октября. Именно тогда их не нашли на месте работ.

Чуть позже двоих из них удалось найти и задержать. Первого мужчину обнаружили в Гвардейском микрорайоне Читы, а второго по домашнему адресу в Амурской области. Само наказание, добавили в ведомстве, не связано с лишением свободы. Продолжаются поиски четвертого осужденного. Он отбывал наказание наказание с июля 2024 года за кражу.

