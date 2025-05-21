ФСИН опровергла сообщения о побеге двух осужденных в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Информация о побеге осужденных из автобуса в Московской области не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

"Побегов из учреждений УИС, а также при конвоировании не было", – указали в службе исполнения наказаний.

До этого в ряде телеграм-каналов появилась информация, что двое заключенных якобы сбежали из автобуса во время конвоирования из Твери в Москву. Утверждалось, что один из сбежавших был судим за грабеж, кражу и убийство.

Ранее во ФСИН опровергли сообщения о побеге двух осужденных в Амурской области. На самом деле мужчины не вернулись в участок, функционирующий как исправительный центр. В итоге осужденных задержали.

