Трое осужденных покинули исправительный центр колонии на Урале

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Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ ФСИН региона.

Осужденные ушли из центра в понедельник, 23 декабря. В данный момент их разыскивают.

В исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам, добавили в ведомстве.

Ранее СМИ писали о побеге двух заключенных из амурской исправительной колонии. По данным ФСИН, осужденные не пришли в участок, функционирующий как исправительный центр. Позже их задержали.

До этого шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Поиском преступников занимались российские спецслужбы.

Спустя время троих осужденных задержали в Тамбовской области, еще троих – в Липецкой. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии.