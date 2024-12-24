24 декабря, 10:14Происшествия
Трое осужденных покинули исправительный центр колонии на Урале
Фото: 123RF/sergeynaumov
Трое осужденных покинули исправительный центр при колонии в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ ФСИН региона.
Осужденные ушли из центра в понедельник, 23 декабря. В данный момент их разыскивают.
В исправительном центре отбывают наказание осужденные к принудительным работам, добавили в ведомстве.
Ранее СМИ писали о побеге двух заключенных из амурской исправительной колонии. По данным ФСИН, осужденные не пришли в участок, функционирующий как исправительный центр. Позже их задержали.
До этого шестеро заключенных сбежали из ИК-2 в Липецкой области. Поиском преступников занимались российские спецслужбы.
Спустя время троих осужденных задержали в Тамбовской области, еще троих – в Липецкой. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц исправительной колонии.
Шесть заключенных сбежали из исправительной колонии в Липецкой области