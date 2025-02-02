Защита выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО не обжаловала приговор

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Защита Даниила Камнева, который является выжившим участников захвата заложников в ростовском СИЗО, не стала подавать жалобу на вынесенный ему приговор по уголовному делу о подготовке теракта в здании ОМВД РФ по городу Кисловодску.

Однако соответствующие жалобы поступили от представителей прочих участников этого дела, подчеркнул собеседник агентства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

Соответствующие данные в беседе с агентством подтвердил и адвокат осужденного Станислав Минаков.

"По тому делу, что я вел, нет, он (Камнев. – Прим. ред.) не захотел обжаловать", – рассказал он журналистам.

По данным ФСБ, побег из ростовского СИЗО летом 2024 года планировали девять человек. При этом четверо из них были ликвидированы в ходе штурма. Выжить после этого инцидента смогли Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Даниил Камнев.

В отношении них следователи возбудили уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению", "Террористический акт", "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", а также "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Заключенные захватили сотрудников ФСИН в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону в середине июня прошлого года. Спустя некоторое время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, никто из них не пострадал.

При этом некоторые СМИ сообщали, что к захвату могли иметь отношение силы извне, а сам план тщательно разрабатывался на протяжении нескольких месяцев.

Позже из СИЗО изъяли несколько запрещенных предметов. Правоохранители обнаружили их в ходе обыска. Кроме того, выяснилось, что там не хватало 30% сотрудников. Член СПЧ РФ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников утверждал, что причина такой высокой неукомплектованности заключается в низких зарплатах работников СИЗО.

