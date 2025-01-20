ФСБ выяснила, что побег из ростовского СИЗО в 2024 году планировали 9 арестованных

Фото: depositphotos/Grigorenko

Девять человек планировали побег из ростовского СИЗО летом 2024 года. При этом четверо из них были ликвидированы в ходе штурма, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

Выжить после этого инцидента смогли Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев и Даниил Камнев. В отношении них следователи возбудили уголовные дела по статьям "Приготовление к преступлению", "Террористический акт", "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем", а также "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Заключенные захватили сотрудников ФСИН в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону в середине июня прошлого года. Спустя некоторое время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, никто из них не пострадал.

При этом некоторые СМИ сообщали, что к захвату могли иметь отношение силы извне, а сам план тщательно разрабатывался на протяжении нескольких месяцев.

Позже из СИЗО изъяли несколько запрещенных предметов. Правоохранители обнаружили их в ходе обыска. Кроме того, выяснилось, что там не хватало 30% сотрудников. Член СПЧ РФ, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников утверждал, что причина такой высокой неукомплектованности заключается в низких зарплатах работников СИЗО.

