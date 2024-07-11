Суд в Ростове арестовал еще одного фигуранта дела о захвате заложников в СИЗО

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал еще одного фигуранта дела о захвате заложников в ростовском СИЗО Малика Гандалоева, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

В соответствии с постановлением Ленинского районного суда, он будет находиться под стражей до 15 августа 2024 года.

Вместе с тем в ходе заседания, которое состоялось в Южном окружном военном суде, подозреваемый признал вину по первому уголовному делу об участии в запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), а также изготовлении и хранении взрывчатки. Кроме того, Гандалоев проходит обвиняемым по делу о побеге из места лишения свободы.

Ранее другой фигурант дела о захвате заложников в СИЗО Даниил Камнев признал вину в подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края в 2021 году.

Следствие установило, что в сентябре 2020-го он присоединился к ячейке запрещенного на территории России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", а в марте следующего года он и его гражданская жена намеревались взорвать здание ОМВД, но им не удалось совершить преступление, поскольку силовики успели их задержать.

Заключенные захватили сотрудников ФСИН в заложники в СИЗО в Ростове-на-Дону в середине июня 2024 года. Спустя некоторое время в районе СИЗО прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, никто из них не пострадал. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".

