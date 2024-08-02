Суд дал 23 года колонии выжившему участнику захвата в ростовском СИЗО

Фото: depositphotos/feedough

Южный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО Даниила Камнева по делу о подготовке взрыва в здании ОМВД Кисловодска, передает ТАСС со ссылкой на суд.

При этом прокурор требовал назначить подсудимому 28 лет лишения свободы. Камнева также обвиняют в захвате заложников, участии в экстремистской организации, прохождении обучения в целях осуществления теракта, а также в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ и финансировании терроризма.

О захвате заложников заключенными стало известно 16 июня. К СИЗО приставили полицию, которая оцепила несколько кварталов вокруг здания.

Позже в районе учреждения прозвучали выстрелы. Заложников удалось освободить, они не пострадали. В ходе штурма правоохранители ликвидировали злоумышленников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".

Камнев признал свою вину в подготовке теракта в июле. В этом же месяце суд в Ростове-на-Дону арестовал еще одного захватчика заложников Малика Гандалоева на 20 лет.

Также глава ростовского ГУ ФСИН и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО. Еще четверо уволены, 16 привлечены к дисциплинарной ответственности.