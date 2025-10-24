ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Елена Нагорных

Информация о нападении на конвой Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Казани не соответствует действительности, заявила пресс-служба ФСИН.

Ранее в телеграм-каналах сообщили, что неизвестные якобы атаковали, избили конвой и освободили заключенного. Уточнялось, что инцидент произошел на Гвардейской улице, когда к служебному автомобилю подъехала черная иномарка.

При этом в городе якобы объявили план "Перехват". Также журналисты уточняли, что конвой якобы принадлежал военной комендатуре, а не службе исполнения наказаний.

До этого управление ФСИН в Татарстане опровергло информацию о побеге из следственного изолятора на территории региона. По данным СМИ, в Казани разыскивали якобы сбежавшего из СИЗО мужчину, судимого за различные преступления.

