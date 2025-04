Четыре певицы, у которых были серьезные проблемы с голосом

16 апреля отмечается Всемирный день голоса: его инициаторами стали врачи, желающие повысить осведомленность о разных нарушениях речевого аппарата. С серьезными "голосовыми" проблемами сталкивались и некоторые певицы. Подробнее – в материале Москвы 24.

Адель

Фото: AP Photo/Matt Sayles/Invision/AP

У британской вокалистки не раз случались проблемы с голосом. В феврале прошлого года СМИ сообщали, что певице даже пришлось отменить часть запланированных выступлений. Адель заболела между концертами, и у нее не было времени на восстановление. На очередном шоу она пожаловалась зрителям на плохое самочувствие и проблемы со связками, но отработала весь концерт. После него певица объявила в своих соцсетях о приостановке гастролей: врачи рекомендовали ей соблюдать полный вокальный покой на протяжении пяти недель.

А за 13 лет до этого Адель столкнулась с проблемами посерьезнее. В своем блоге она писала, что с начала года стала замечать, как голос становится слабее, затем он внезапно пропал, а потом появились кровотечения. В июне 2011-го певица сообщила, что приостанавливает тур по США. Выяснилось, что врачи нашли у Адель доброкачественные полипы на голосовых связках. В октябре медики провели операцию, а уже в начале следующего года певица вернулась к выступлениям.

Бьорк

Фото: AP Photo/Frank Franklin II

В 2012 году исландская певица внезапно отменила запланированные выступления и сообщила в своих соцсетях, что несколько лет назад врачи обнаружили у нее воспаленные узелки на голосовых связках. Бьорк стремилась избежать хирургического вмешательства, поэтому четыре года делала вокальные упражнения и сидела на специальной диете. Однако самолечение не принесло результатов, и медики предложили певице удалить очаги воспаления с помощью лазера.

Певица рассказывала подписчикам, что после операции молчала три недели, но зато ее голосовые связки восстановились, стали "так же хороши, как до появления узелков", и она вновь могла "петь чистыми нотами".

Мэрайя Кэри

Фото: АP Photo/Kamran Jebreili

А вот пятикратная обладательница премии "Грэмми" считает, что именно узелки на голосовых связках делают ее тембр уникальным.

"Именно из-за них я могу брать высокие ноты и все равно звучать хрипло. Многие люди не смогли бы петь с узелками, как я, потому что я научилась петь, обходя их", – признавалась исполнительница журналистам.

По словам Кэри, узелки на связках у нее всю жизнь, но она старается беречь голос и давать ему отдых. В одном из интервью Мэрайя поделилась интересным "народным" средством для связок: она добавляет мед в шампанское.

Уитни Хьюстон

Фото: AP Photo/Dan Steinberg

За два года до смерти певица отправилась в мировое турне в честь возвращения на сцену после многолетнего перерыва. И это обернулось провалом: СМИ писали, что легендарная вокалистка не в состоянии продемонстрировать свой уникальный голос, а зрители разочарованы качеством ее выступлений и тем, что Уитни не может вытянуть свой главный хит I Will Always Love You (певица постоянно делала паузы, чтобы попить воды, и не могла брать высокие ноты).

Журналисты сообщали, что на концерте в Австралии возмущенные поклонники освистали Хьюстон и требовали вернуть деньги за билеты, в Бирмингеме над ней смеялись, а в Лондоне недовольные фанаты покинули выступление.

По данным СМИ, Уитни винила в неудачных шоу проблемы со здоровьем, работающий кондиционер и даже интервью, в котором она много говорила и "перетрудила" голос. Певица говорила зрителям на концертах, что ее "подруга-сопрано" становится "темпераментной" и иногда не хочет "приходить".

Промоутер Уитни Эндрю МакМанус объяснял вокальные проблемы знаменитости прозаично: звезда "Телохранителя" много лет не могла бросить курить, хотя "знала, что не попадает в ноты так, как раньше".