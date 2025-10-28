Филипп Киркоров объявил о своем новом титуле

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народный артист РФ Филипп Киркоров назвал себя трубадуром любви. О своем новом титуле он объявил за кулисами шоу в Кремле.

"Я же – трубадур любви", – приводит его слова "Московский комсомолец".

Певец также признался, что его творческая энергия не иссякает, и пообещал подготовить новые проекты. В скором времени, по его словам, выйдет видеоклип на недавно выпущенную песню, которая находилась "в столе" более 30 лет. При этом, о какой композиции идет речь, артист не уточнил.

Ранее стало известно, что Киркоров и Николай Басков станут ведущими российской музыкальной премии "Золотой граммофон". Церемония награждения будет проводиться 30 и 31 октября. Артисты проведут первый вечер, который будет посвящен 30-летию "Русского радио" и "Золотого граммофона".