Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 16:32

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объявил о своем новом титуле

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народный артист РФ Филипп Киркоров назвал себя трубадуром любви. О своем новом титуле он объявил за кулисами шоу в Кремле.

"Я же – трубадур любви", – приводит его слова "Московский комсомолец".

Певец также признался, что его творческая энергия не иссякает, и пообещал подготовить новые проекты. В скором времени, по его словам, выйдет видеоклип на недавно выпущенную песню, которая находилась "в столе" более 30 лет. При этом, о какой композиции идет речь, артист не уточнил.

Ранее стало известно, что Киркоров и Николай Басков станут ведущими российской музыкальной премии "Золотой граммофон". Церемония награждения будет проводиться 30 и 31 октября. Артисты проведут первый вечер, который будет посвящен 30-летию "Русского радио" и "Золотого граммофона".

Филипп Киркоров объяснил свое падение на сцене во время выступления в Казани

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика