Филипп Киркоров рассказал о последствиях падения со сцены на "Новой волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Народный артист РФ Филипп Киркоров опроверг сообщения о своем плохом самочувствии после недавнего падения на сцене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на самого певца.

21 августа во время торжественного открытия международного фестиваля "Новая волна" артист оступился и упал с лестницы, повредив ногу. Несмотря на это, Киркоров сразу поднялся и продолжил выступление.

"Ничего. Коленка, конечно, была в тяжелом состоянии, но главное, что во время выступления я сгруппировался как спортсмен и быстро поднялся. "Лопни, но держи фасон" – учила меня Людмила Гурченко", – поделился Киркоров.

Боль он почувствовал только после выхода со сцены. Причиной падения артист назвал недостаток времени на репетиции выступления.

"На таких больших мероприятиях всегда дается мало времени на репетиции, но ничего, значит, так должно было случиться. В этом весь Филипп Киркоров", – заключил артист.

Ранее Киркоров обжег руки во время номера с пиротехникой на концерте. За спиной артиста пошел фейерверк, напоминающий огненные крылья. Однако номер пошел не по плану, куртка Киркорова задымилась, сам певец опалил себе руки.