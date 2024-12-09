Хинштейн заявил о планах изменить систему оказания помощи жителям Курской области

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Системе оказания помощи жителям Курской области, пострадавшим от атак украинских войск, необходимы быстрые и кардинальные изменения. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Хинштейн по просьбам местных жителей посетил Льгов, в котором несколько домов и квартир получили повреждения в результате атак ВСУ. По словам врио губернатора, помощь гражданам нужна незамедлительно, особенно на фоне отрицательных морозов на улице.

В связи с этим система предоставления помощи пострадавшим гражданам нуждается в серьезных изменениях, подчеркнул Хинштейн. Он добавил, что уже созвонился по данному вопросу с министром ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным.

Депутат ГД Хинштейн стал исполнять обязанности губернатора Курской области по указу Владимира Путина. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе. Врио главы во время встречи с Путиным заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны.

Хинштейн приступил к работе в регионе 7 декабря. Он обратил внимание, что рассчитывает на активность и неравнодушие жителей области.