Захарова назвала чудовищной атаку ВСУ на больницу в Алешках

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала чудовищной атаку ВСУ на здание центральной районной больницы в Алешках Херсонской области, подчеркнув, что Россия решительно осуждает очередное циничное преступление киевского режима.

По словам дипломата, которую цитируют на сайте ведомства, все организаторы и исполнители этого и других преступлений украинского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

Как отметила Захарова, соответствующие действия ВСУ свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

В своем заявлении представитель российского ведомства также призвала все ответственные правительства иностранных государств и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления.

"Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из "цивилизованных демократий" будет подтверждением пособничества их кровавым деяниям", – заключила Захарова.

Атака произошла 30 декабря. В результате нее пострадал главный врач Алешкинской ЦРБ в Херсонской области Владимир Харлан.

Харлан получил тяжелые осколочные ранения, а его заместитель по лечебной работе Василий Борисов погиб. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал это невосполнимой утратой для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Он выразил соболезнования близким погибшего.