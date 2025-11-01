График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 12:41

Политика

Путин присвоил послу на Маврикии Зейналовой дипломатический ранг

Фото: mid.ru

Владимир Путин присвоил российскому послу на Маврикии Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Об этом говорится в президентском указе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

Аналогичный дипломатический ранг присвоен послу по особым поручениям МИД России Марату Бердыеву, чрезвычайному и полномочному послу в Малайзии Наилю Латыпову и директору департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорию Лукьянцеву.

Ранее российский лидер назначил Андрея Грозова на должность посла в Австрии. Другим указом Путин освободил его от должности постоянного представителя России при уставных и иных органах СНГ.

До этого президент подписал указ, по которому послом России в Южном Судане стал Александр Космодемьянский, где незадолго до этого открылось российское посольство.

