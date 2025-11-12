Форма поиска по сайту

12 ноября, 18:42

Культура

Путин объявил благодарность телеведущим Якубовичу, Гордону, Гузеевой и Сябитовой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Леониду Якубовичу, Александру Гордону, Ларисе Гузеевой и Розе Сябитовой. Президент России подписал распоряжение "О поощрении", которое размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, ведущих отметили за заслуги в области СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее Путин объявил благодарность дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Карине (Хадижат). Уточнялось, что ее имя числится в разделе "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу".

Также российский лидер наградил народного артиста РСФСР, Героя труда России, режиссера Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Государственная награда была вручена за значительный вклад в развитие российской культуры и кинематографа, а также в знак признания многолетней продуктивной общественной деятельности.

