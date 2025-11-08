08 ноября, 18:21Политика
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом князя Димитрия Донского I степени
Фото: patriarchia.ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву орден благоверного князя Димитрия Донского I степени. Об этом сообщает пресс-служба патриарха.
Награждение состоялось в субботу, 8 ноября. Соответствующее решение было принято в качестве признания заслуг Медведева в укреплении связей между церковью и государством, а также в честь 60-летия политика.
Ранее Владимир Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Награды он был удостоен за значительный вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности страны. Таким образом, зампред Совбеза РФ стал полным кавалером этого ордена.