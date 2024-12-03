Участники проекта "Активный гражданин" выберут московский рецепт салата оливье

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Москвичи в новом голосовании проекта "Активный гражданин" составят столичные рецепты любимых блюд и выберут необычную начинку для салата оливье. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, горожанам нужно будет ответить на вопрос о составе классического варианта этого блюда. Они решат, какая начинка подходит больше – вареная колбаса, говядина, курица, индейка или язык. Или салат вовсе не должен содержать мяса.

Также пользователи поделятся рецептами приготовления селедки под шубой. Станет известно, что выбирают москвичи в качестве первого слоя – картофель с луком или рыбу.

Между тем слоеный салат с рыбой "Мимоза" по сравнению с другими новогодними салатами появился не так давно – в начале 1970-х годов. Горожане ответят, какие рыбные консервы они используют.

Также на праздничном столе бывает крабовый салат. В опросе пользователям предложат выбрать ингредиенты блюда, кроме крабового мяса или палочек. Еще один вопрос будет посвящен холодцу. В голосовании москвичам предстоит ответить, нужно ли в блюдо добавлять желатин или нет.

В преддверии Нового года рыбные рынки "Москва – на волне" и проект "Активный гражданин" предлагают придумать морской рецепт салата оливье. Жители смогут выбрать один из шести ингредиентов – креветки, крабовое мясо, осетр горячего копчения, гребешок, слабосоленый лосось или кальмар. Самый популярный вариант будет представлен со скидкой 15% на рыбных рынках в Косино-Ухтомском районе и Митине с 25 декабря по 5 января.

Тем временем российский индекс оливье в 2024 году составил 921 рубль 77 копеек. Средняя стоимость ингредиентов для салата на семью из четырех человек за год выросла на 7%. В прошлом году индекс был 863 рубля 77 копеек.