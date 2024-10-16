Гастроэнтеролог Сухорукова: солянка, грибной и гороховый супы являются вредными

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Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Людмила Сухорукова назвала в беседе с РИА Новости солянку, а также мясной, грибной и гороховый супы вредными.

Эксперт объяснила, что в солянке содержится много соли и жира, а мясной суп, изготовленный из наваристого бульона с заправкой из большого количества масла, вызывает тяжесть в желудке.

Грибной суп, по ее словам, может провоцировать вздутие и метеоризм, поэтому его не рекомендуют употреблять детям и людям с заболеваниями ЖКТ. Гороховый суп, который варят обычно с копченостями, из-за калорийности и тяжести может привести к расстройствам ЖКТ, уточнила Сухорукова.

Ранее врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина назвала щи из квашеной капусты самым полезным супом для пожилых людей. По ее словам, такое блюдо поддержит работу желудочно-кишечного тракта, а также поможет насытить организм железом.

Кроме того, квашеная капуста – ферментированный продукт, который содержит много полезных веществ. Некоторые из них сохраняются даже после термической обработки, уточнила Мухина.

