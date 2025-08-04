Эксперт по этикету Коломацкая рассказала, кому не принято оставлять чаевые

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Владельцам бизнеса, а также работникам точек фастфуда и госучреждений не принято давать чаевые. Об этом Москве 24 рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

Ранее стало известно, что 75% опрошенных россиян регулярно оставляют чаевые. При этом для большинства эта сумма составляет 5–10% от чека. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на исследование медиахолдинга и сервиса доставки из магазинов и ресторанов.

По словам Коломацкой, в России чаевые не являются строго обязательными. Однако они стали распространенной и ожидаемой формой благодарности за хорошее обслуживание.

"Поэтому их стоит давать в качестве поощрения, чтобы выделить сотрудника, который действительно постарался и хорошо сделал свою работу. Правильнее, когда это знак особого уважения, а не просто данность", – отметила эксперт.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и клиентскому сервису Как правило, давать чаевые принято работникам отелей, горничным и носильщикам, а также официантам в ресторанах/кафе и барменам за быстрое и качественное приготовление напитков. Еще в этом списке есть курьеры, особенно если доставка производилась в плохую погоду, а заказ оказался у покупателя очень быстро.

Кроме того, эксперт порекомендовала вознаграждать чаевыми таксистов, если они аккуратно, но быстро довезли до места назначения, и поездка оказалась приятной. Кроме того, отблагодарить можно мастеров в салонах красоты при условии, что результат их работы действительно порадовал.

При этом Коломацкая отметила, что владельцам бизнеса или управляющим, а также работникам заведений быстрого питания и госучреждений (например, МФЦ, докторам, учителям, сотрудникам МФЦ) оставлять чаевые не принято.

"Что касается их размера, то обычно достаточно 10% от суммы заказа либо 100 рублей, если такового нет. При этом деньги лучше передать бесконтактным способом, положив их, например, на полку у зеркала на рабочем месте мастера салона красоты", – заключила Коломацкая.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева напомнила, что даже в жару оголенные плечи в офисе, музее или ресторане – табу. Кроме этого, по мнению эксперта, важно снимать солнцезащитные очки во время общения с другими людьми. И только если солнечный свет доставляет сильный дискомфорт, можно их оставить, обязательно извинившись перед собеседником.

