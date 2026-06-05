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05 июня, 07:15

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии зоны отдыха около Гольяновского пруда

Собянин сообщил об открытии зоны отдыха около Гольяновского пруда

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Новая зона отдыха появилась у Гольяновского пруда на востоке Москвы. О ее создании рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На берегу оборудовали три бассейна с подогревом воды, поэтому плавать здесь можно в любую погоду. В зоне отдыха также установлены шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики. Открыты павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом.

Проектирование велось с учетом самых современных дизайнерских проектов, зона отдыха гармонично вписалась в существующий ландшафт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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