Собянин сообщил об открытии зоны отдыха около Гольяновского пруда

Новая зона отдыха появилась у Гольяновского пруда на востоке Москвы. О ее создании рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

На берегу оборудовали три бассейна с подогревом воды, поэтому плавать здесь можно в любую погоду. В зоне отдыха также установлены шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики. Открыты павильоны с раздевалками, душевыми, кафе и медпунктом.

Проектирование велось с учетом самых современных дизайнерских проектов, зона отдыха гармонично вписалась в существующий ландшафт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.