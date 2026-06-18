Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 18:30

Экономика

Эксперт оценил влияние сделки США и Ирана на российскую нефтяную отрасль

Эксперт оценил влияние сделки США и Ирана на российскую нефтяную отрасль

ЦБ может снизить ключевую ставку до 14% 19 июня

"Деньги 24": индекс Мосбиржи обновил минимум с 2024 года

"Деньги 24": Иран возобновил экспорт нефти через Ормузский пролив

"Деньги 24": в НСПК рассказали, как можно вывести из оборота карты Visa и Mastercard

Россия и страны АСЕАН договорились о сотрудничестве в области энергетики

"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился до минимума за 1,5 года

"Деньги 24": годовая инфляция в России ускорилась до 5,6%

Офсетные контракты стали важным инструментом развития столичной экономики

"Деньги 24": мировые цены на нефть упали после соглашения Ирана и США

На фоне сделки США и Ирана мировые цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель. Как напомнил кандидат экономических наук Сергей Суверов, еще несколько недель назад нефть Brent стоила свыше 100 долларов.

По его словам, ситуация на нефтяном рынке создает дополнительные риски для российской нефтяной отрасли. Еще одним фактором давления он назвал решение администрации США об отмене смягчения ограничений на поставки российской нефти. Это, по мнению эксперта, может привести к увеличению дисконта российских сортов по отношению к мировым ценам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕкатерина Фоменко

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика