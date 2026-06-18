Эксперт оценил влияние сделки США и Ирана на российскую нефтяную отрасль

На фоне сделки США и Ирана мировые цены на нефть опустились ниже 80 долларов за баррель. Как напомнил кандидат экономических наук Сергей Суверов, еще несколько недель назад нефть Brent стоила свыше 100 долларов.

По его словам, ситуация на нефтяном рынке создает дополнительные риски для российской нефтяной отрасли. Еще одним фактором давления он назвал решение администрации США об отмене смягчения ограничений на поставки российской нефти. Это, по мнению эксперта, может привести к увеличению дисконта российских сортов по отношению к мировым ценам.

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