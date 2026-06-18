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18 июня, 07:45

Общество

Финансовую грамотность включат в учебники обществознания в России

Финансовую грамотность включат в учебники обществознания в России

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Финансовую грамотность включат в учебники обществознания в России. В пособиях для 9-х классов появится раздел "Семья в экономике". Там рассказывается о платежных инструментах, семейном бюджете, безопасности, дебетовых и кредитных картах.

Ранее Минпросвещения России включило данный учебник в федеральный перечень. Ожидается, что его начнут использовать в школах уже с 1 сентября 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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