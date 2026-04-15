"Московский патруль": на МКАД аварий с погибшими стало почти на 90% меньше

На Московской кольцевой автодороге количество аварий с погибшими сократилось почти на 90%. Ежедневно по МКАД проезжает более миллиона автомобилей, однако с января по март 2026 года зафиксировано лишь одно смертельное ДТП.

Такой результат достигнут благодаря комплексу мер: системе видеоаналитики, распознающей 15 типов опасных ситуаций, круглосуточной работе ситуационного центра, дорожному патрулю и фотовидеофиксации.

