Второй вестибюль станции "Рижская" БКЛ строят круглосуточно

Строительство второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро ведется круглосуточно. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Рядом расположены действующая ветка метро, железная дорога и Третье транспортное кольцо.

Котлован имеет сложную форму и протяженность более 90 метров. Новый вестибюль разместят на пересечении проспекта Мира и Водопроводного переулка. Это позволит перераспределить пассажиропоток и сделать пересадки между разными видами транспорта удобнее.

