Адвокат Ярмуш: "рефандерам" на маркетплейсах грозит до 5 лет лишения свободы

Схема мошенничества под названием "черный рефанд" набрала популярность на маркетплейсах. Она позволяет недобросовестным покупателям оставлять себе заказанный товар и при этом возвращать за него деньги. Как это влияет на имидж торговых площадок и какое наказание могут понести злоумышленники, разбиралась Москва 24.

"Защитить" свои права

Сообщество "рефандеров" активно развивается в Сети: это люди, которые под видом защиты прав потребителей добиваются возврата денег за товары, оставляя их при этом себе. В дальнейшем они перепродают полученное.

Изначально процедура рефанда была законным механизмом для возврата средств за некачественный, поддельный или неотправленный товар. Однако теперь она превратилась в криминальную схему, что приносит продавцам убытки в миллионы рублей, сообщает газета "Известия".

"Черный рефанд" распространился на электронную торговлю, одежду, технику и даже цветочный бизнес. Более того, в Сети можно найти полноценные инструкции по обману продавцов. Например, в одном из закрытых каналов автор, называющий себя "рефандером", подробно рассказывал и обучал подписчиков схемам обмана сервисов доставки букетов.

При этом предприниматель в сфере цветочного бизнеса Андрей Смирнов отметил в разговоре с телеканалом Москва 24, что не раз сталкивался с такими клиентами.





Андрей Смирнов предприниматель в сфере цветочного бизнеса Они просят возврата за уже доставленные букеты. Я три года работаю и понес довольно-таки большие убытки – в районе 300 тысяч рублей.

Также появились сообщества, которые специализируются на схемах обхода системы возврата именно на маркетплейсах. План простой: человек приобретает товар, оформляет возврат, но вещь оставляет себе, а деньги получает обратно на карту. Для этого мошенники подделывают фотографии с браком, чеки и акты порчи, а также находят другие уязвимости в алгоритмах.

Например, популярные в России китайские маркетплейсы нередко становятся объектом атак "черных рефандеров". Одна из схем – использование поддельных трек-номеров. После заказа вещи открывается спор из-за какого-либо несоответствия товара описанию или отсутствия сертификата на продажу у продавца, затем покупатель предоставляет фальшивый трек-номер, и платформа закрывает спор в пользу последнего. При этом продавец остается ни с чем.

Член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев пояснил Москве 24, что схемы обмана продавцов на маркетплейсах крайне негативно влияют на всех покупателей по двум причинам. Помимо того что добросовестные покупатели обязаны переплачивать за товары, в стоимость которых включены возможные убытки, может усложниться и система возврата продукции.



Николай Григорьев член совета Гильдии маркетологов Сейчас, если был получен не тот товар или обнаружены недостатки, человек может просто пойти и вернуть покупку. Если для этого создадут огромное количество дополнительных условий, добросовестному покупателю будет крайне трудно это сделать.

При этом не исключено, что из-за ужесточения правил снизится востребованность маркетплейсов, хотя предсказать это и чрезвычайно сложно, сказал Григорьев.

"Почему люди перешли на маркетплейсы? Это удобно. Если сервис станет менее выгодным с этой точки зрения, покупатели уйдут. Сейчас взял, померил, не подошло – быстро отдал. А если скажут: "Проведите экспертизу, мы вам не верим" – удлинится время обслуживания. Мошенники подрывают всю эту сложившуюся систему", – подчеркнул он.

Покупатели уйдут?

В свою очередь, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с Москвой 24 отметила, что подобные схемы подпадают под статью о мошенничестве (159 УК РФ).

"Это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. А здесь налицо обман. Более того, это может быть часть вторая, когда группа лиц совершает мошенничество по предварительному сговору, что отягчает деяние", – подчеркнула она.

Ярмуш отметила, что человек, который идет на такое мошенничество, может быть лишен свободы на срок до 5 лет. Однако все зависит от обстоятельств: если был один эпизод, то могут ограничиться штрафом в 300 тысяч рублей, при этом судимость у человека все равно останется.

"Если несколько эпизодов (например, куртка, джинсы, кроссовки, телефон), судья посчитает по совокупности и может дать лишение свободы от 4 лет и больше", – объяснила Ярмуш.

Также важно подчеркнуть, что люди, которые продают в Сети инструкции по этим серым схемам, тоже занимаются мошенничеством.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Это организованное сообщество. Если на такое поведутся подростки, то это вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Здесь в любом случае будет статья 159, но добавится много дополнительных составляющих и суд может дать до 5 лет.

При этом найти злоумышленников достаточно просто: схема работает ровно до момента, когда продавцы обратятся в правоохранительные органы, добавила эксперт.

"Возможно, на начальном этапе, пока случаи единичные, маркетплейсы будут возмещать продавцам убытки. Но когда это примет массовый характер, проследить, что возврат оформлен, а вещь не возвращена, будет достаточно просто", – указала адвокат.

Она добавила, что на сегодняшний день нет проблем с доказательством вины. В каждой точке, где маркетплейс принимает возврат, стоят камеры и все фиксируется.

При этом Ярмуш предупредила, что "Мошенничество" – статья, которая поставит крест на дальнейшей карьере. Человек уже не сможет устроиться на хорошую работу, потому что компания сразу узнает о его прошлом через служу безопасности. Если работа связана с коммерческой тайной, сделками, материальной ответственностью, доступ к ней будет закрыт, заключила Ярмуш.