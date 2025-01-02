Фото: Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanised Brigade via AP

Общие потери украинских войск на курском направлении составили более 47 040 военных и 263 танка. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, украинские войска с начала боевых действий потеряли 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1 390 боевых бронированных машин, 1 316 автомобилей, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки РСЗО, 14 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники.

По данным Минобороны РФ, за сутки ВСУ лишились свыше 580 человек, танка, бронетранспортера, девяти боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, зенитной установки и 36 автомобилей.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что некоторые населенные пункты приграничья Курской области, вероятно, частично или полностью "снесены с лица земли" в ходе боевых действий на территории региона.

